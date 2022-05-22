В Британии одобрили лекарство от рецидива рака молочных желез

На прошлой неделе Управление по регулированию лекарственных средств в здравоохранении - MHRA - дало зеленый свет на продажу препарата в Англии после того, как результаты испытаний показали, что препарат останавливает возвращение рака молочной железы на ранней стадии после первоначального лечения, такого как операция или радиотерапия.

Эксперты говорят, что новая терапия является самым значительным прорывом в лечении этой наиболее распространенной формы рака молочной железы за последние два десятилетия.

Комбинированная терапия - абемациклиб с фулвестрантом (Verzenio) - была опробована на 5637 пациентах в 600 больницах в 38 странах мира, включая Великобританию, США, Бразилию, Китай, Россию и Японию.

Он назначался пациентам с формой рака молочной железы, которая растет в ответ на уровень женских гормонов.

Принимаемый в виде таблеток дважды в день, препарат Verzenio, также известный как ингибитор CDK4/6, как было показано, блокирует белки раковых клеток. Это препятствует делению и росту клеток, помогая предотвратить рецидив. В ходе испытания было установлено, что препарат снижает риск рецидива рака на 32 процента в течение первых трех лет.

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