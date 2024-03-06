В брокколи обнаружили соединение, которое предотвращает и лечит инсульт

Также первоначальные испытания показали, что введение молекул, полученных из брокколи, смогло замедлить возникновение инсульта.

Сейчас исследователи сосредоточены на клинических испытаниях этого вещества. Возможно, уже через пять лет появится новый метод лечения и предотвращения инсульта.

Научная статья, посвящённая результатам исследования, была опубликована в журнале ACS Central Science.

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