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Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 марта 2024, 12:45
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В брокколи обнаружили соединение, которое предотвращает и лечит инсульт

Это открытие сделали учёные из Австралийского научно-исследовательского института сердца
В ходе доклинических испытаний выяснилось, что натуральное химическое вещество, содержащееся в брокколи, может уменьшить образование тромбов и улучшить эффективность лекарств, разрушающих тромбы. Известно, что инсульт является одной из пяти основных причин смерти в Австралии, унося 23 жизни каждый день.

После ишемического инсульта пациента лечат тканевым активатором плазминогена (tPA). Но помогает этот препарат только в 20% случаев. Эта вероятность увеличивается до 60%, когда лекарство используется вместе с соединением, полученным из брокколи. Также это соединение не вызывает никаких признаков кровотечения.

В брокколи обнаружили соединение, которое предотвращает и лечит инсульт
© Medical Aid

Также первоначальные испытания показали, что введение молекул, полученных из брокколи, смогло замедлить возникновение инсульта.

Сейчас исследователи сосредоточены на клинических испытаниях этого вещества. Возможно, уже через пять лет появится новый метод лечения и предотвращения инсульта.

Научная статья, посвящённая результатам исследования, была опубликована в журнале ACS Central Science.

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