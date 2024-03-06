В брокколи обнаружили соединение, которое предотвращает и лечит инсульт

В брокколи обнаружили соединение, которое предотвращает и лечит инсультЭто открытие сделали учёные из Австралийского научно-исследовательского института сердца
После ишемического инсульта пациента лечат тканевым активатором плазминогена (tPA). Но помогает этот препарат только в 20% случаев. Эта вероятность увеличивается до 60%, когда лекарство используется вместе с соединением, полученным из брокколи. Также это соединение не вызывает никаких признаков кровотечения.
Также первоначальные испытания показали, что введение молекул, полученных из брокколи, смогло замедлить возникновение инсульта.
Сейчас исследователи сосредоточены на клинических испытаниях этого вещества. Возможно, уже через пять лет появится новый метод лечения и предотвращения инсульта.
Научная статья, посвящённая результатам исследования, была опубликована в журнале ACS Central Science.
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