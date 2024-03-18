В будущем может появиться кофе из растительных клеток

В целом на данном этапе кофе из клеток получается очень похожим на реальный. Только не хватает ещё нескольких компонентов.

Помимо вкуса, новому напитку не хватает количества кофеина. Но всё это может быть изменено, так как производится кофе в контролируемой среде.

Приготовить кофе на основе клеток на самом деле намного проще. Для его выращивания не требуется так много воды, как для традиционного кофе, и не нужны огромные фермы. При совершенствовании технологии создания кофе из растительных клеток у него вкус будет такой же, как у обычного, но он будет стоить дешевле и иметь меньший углеродный след.