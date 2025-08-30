В Центре Гамалеи создали вакцину от лихорадки чикунгунья

Опубликовано 30 августа 2025, 21:221 мин.
В Центре Гамалеи создали вакцину от лихорадки чикунгуньяДля путешественников
В Центре Гамалеи разработали генно-инженерную вакцину от лихорадки чикунгунья. Для её создания использовали ту же технологическую платформу, что и для «Спутника V», рассказал директор центра Александр Гинцбург, чьи слова передают «Известия». Вакцина не предназначена для массовой иммунизации в России. Она рассчитана на людей, которые часто путешествуют в места, где заболевание распространено.
Препарат прошёл этапы научно-исследовательской работы. Сейчас планируется проведение доклинических и клинических испытаний, включая третью фазу, которая может проходить в странах с высокой эпидемической угрозой, например, в Африке. Сроки испытаний могут достигать двух лет.
Учёные отмечают, что вакцина безопасна: она не содержит живого вируса, а использует генно-инженерные аденовирусы для формирования иммунного ответа.
