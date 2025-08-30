В Центре Гамалеи создали вакцину от лихорадки чикунгунья

Препарат прошёл этапы научно-исследовательской работы. Сейчас планируется проведение доклинических и клинических испытаний, включая третью фазу, которая может проходить в странах с высокой эпидемической угрозой, например, в Африке. Сроки испытаний могут достигать двух лет.

Учёные отмечают, что вакцина безопасна: она не содержит живого вируса, а использует генно-инженерные аденовирусы для формирования иммунного ответа.

