В чем, касаемо витамина D, ученые ошиблись

В рандомизированном двойном слепом исследовании 2083 участника ежедневно принимали либо 2000 единиц витамина D, либо плацебо. Исследование показало, что у участников обеих категорий с одинаковой вероятностью развивались мышечные симптомы и прекращалась терапия статинами. За почти 5 лет наблюдений о мышечных болях, связанных со статинами, сообщили 31% участников, принимавших витамин D, и 31%, принимавших плацебо.

"Мы очень надеялись на эффективность витамина D, потому что в нашей клинике и по всей стране мышечные симптомы, связанные со статинами, были основной причиной, по которой многие пациенты прекращали прием статинов", - сказал старший автор доктор Нил Стоун. "Поэтому было очень досадно, что витамин D не выдержал строгой проверки”.

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