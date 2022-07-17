В чем опасность и особенность нового омикрон-штамма COVID-19

По словам специалиста, этот новый вариант омикрон-штамма ковида вряд ли станет причиной тяжелого течения заболевания, а если вам не хочется им заразиться, то врач посоветовал носить маски, особенно тем, кто в группе риска. Впрочем, ничего нового.

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