В чем опасность и особенность нового омикрон-штамма COVID-19

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В чем опасность и особенность нового омикрон-штамма COVID-19Как минимум, он заразнее прошлых
Сейчас, конечно, всем не до ковида, да и оспа обезьян попала в Россию. Однако это не мешает коронавирусу мутировать. Так, врач-инфекционист Евгений Тимаков оценил новый вариант омикрон-штамма COVID-19 ВА.2.75, который оказался заразнее предыдущего подвида ВА.2. Его вы знаете под названием стелс-омикрон. Сообщает ТАСС.
Это следующее поколение стелс-омикрона. Опасности ни один из них серьезной не представляет, но передаются все легче. Он является более заразным, более контагинозным, процентов на 16 минимум
Евгений Тимаков
Врач-инфекционист
По словам специалиста, этот новый вариант омикрон-штамма ковида вряд ли станет причиной тяжелого течения заболевания, а если вам не хочется им заразиться, то врач посоветовал носить маски, особенно тем, кто в группе риска. Впрочем, ничего нового.
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