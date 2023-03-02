В чём можно найти для себя радость, чтобы работать продуктивнее

Радость, счастье, гордость возникают у людей, когда они делают что-то, что приближает их к цели. Это может быть как определённое достижение на работе (завершение проекта), так и общение с коллегами. Положительные эмоции улучшают самочувствие работников, повышают их продуктивность, сохраняют мотивацию и вовлечённость. Они могут даже привести к тому, что человек начнёт более качественно выполнять свою работу.

Кроме того, положительные эмоции улучшают командную работу, укрепляют доверие, усиливают чувство принадлежности. Особенно верно это, когда люди проводят весело время на рабочем месте.

По мнению психолога Барбары Фредриксон, радость и удовольствие от работы расширяют кругозор. Помимо этого, они могут снимать стресс, напряжение, уменьшать степень выгорания.