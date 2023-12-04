В чём на самом деле разница между чёрной и красной икрой

Одна 95-граммовая банка красной икры сейчас стоит в среднем 450-550 рублей, а 100 г чёрной - примерно 6500-7000 рублей. Различия между этими продуктами есть и во вкусе. У чёрной он слегка солёный с горчинкой, у красной - не очень солёный, но при этом более мягкая текстура.

Чёрную икру получают у таких осетровых рыб, как осетр, шип, белуга, севрюга. Красная икра водится у лососевых рыб: это горбуша, форель, кета, чавыча, лосось.