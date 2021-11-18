В чём опасность нехватки витамина D для сердца

В одном из исследований, опубликованном в журнале Cureus, учёные указали на опосредованное влияние уровня витамина D на давление. Также они порекомендовали медикам отслеживать уровень этого витамина у пациентов, чтобы таким образом определить наличие гипертонии.

В то же время по поводу влияния добавок в виде витамина D на снижение давления эксперты делают противоречивые выводы. По этой причине специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний не рекомендуют принимать такие добавки для предотвращения развития гипертонии.

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