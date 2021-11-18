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В чём опасность нехватки витамина D для сердца

Также дефицит этого витамина провоцирует развитие заболеваний опорно-двигательного препарата и респираторных заболеваний
Учёные выяснили, что при недостатке витамина D в организме у человека может возникнуть гипертония. Об этом пишет Daily Express.
В чём опасность нехватки витамина D для сердца

Известно, что нехватка витамина D может серьёзно отразиться на здоровье. К примеру, у человека могут развиться болезни, связанные с опорно-двигательным аппаратом, он способен быстрее заразиться респираторными инфекциями. Кроме того, существуют научные исследования, доказывающие наличие связи между болезнями сердца (гипертонией) и дефицитом витамина D.

В чём опасность нехватки витамина D для сердца

В одном из исследований, опубликованном в журнале Cureus, учёные указали на опосредованное влияние уровня витамина D на давление. Также они порекомендовали медикам отслеживать уровень этого витамина у пациентов, чтобы таким образом определить наличие гипертонии.

В то же время по поводу влияния добавок в виде витамина D на снижение давления эксперты делают противоречивые выводы. По этой причине специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний не рекомендуют принимать такие добавки для предотвращения развития гипертонии.

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Источник: ИноСМИ
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