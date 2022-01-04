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Вчера в 23:34
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В чём польза гранатовых косточек для здоровья

Объясняет китайское издание WeChat
Гранат - продукт, богатый микроэлементами, сахарами, органическими кислотами, пищевыми волокнами, а также витаминами B и C. При этом множество полезных веществ содержат и косточки фрукта. Об их свойствах для здоровья человека - в статье.
В чём польза гранатовых косточек для здоровья

Одни люди с удовольствием едят гранат вместе с косточками, другие же выплёвывают их. Как же лучше всего делать с точки зрения пользы для здоровья?

В косточках граната находятся такие вещества, как полифенолы, органические кислоты, витамины. Традиционная китайская медицина утверждает, что есть косточки полезно для профилактики проблем с желудочно-кишечным трактом. В итоге у человека улучшается аппетит и пищеварение, облегчаются симптомы диареи. Кроме того, косточки положительно влияют на состояние полости рта и зубов.

В чём польза гранатовых косточек для здоровья

Вместе с тем необходимо знать, что оболочка гранатовых косточек переваривает с трудом. По этой причине сами косточки нужно обязательно хорошо пережёвывать. Также можно измельчить гранат в соковыжималке вместе с косточками.

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Источник: ИноСМИ
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