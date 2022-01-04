В чём польза гранатовых косточек для здоровья

Одни люди с удовольствием едят гранат вместе с косточками, другие же выплёвывают их. Как же лучше всего делать с точки зрения пользы для здоровья?

В косточках граната находятся такие вещества, как полифенолы, органические кислоты, витамины. Традиционная китайская медицина утверждает, что есть косточки полезно для профилактики проблем с желудочно-кишечным трактом. В итоге у человека улучшается аппетит и пищеварение, облегчаются симптомы диареи. Кроме того, косточки положительно влияют на состояние полости рта и зубов.