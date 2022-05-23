В чём польза и вред молочных продуктов на растительной основе

Коровье молоко является богатым источником многих важных питательных веществ таких как белок, кальций, йод и витамин B12. Растительные же напитки могут содержать этих веществ вообще. В среднем большинство альтернативных видов молока почти не содержат белка. Исключением является соевое молоко. Поэтому можно пить его, а можно и добавлять дополнительный белок в рацион, например, в виде тофу.

Кальций тоже является очень важным микроэлементом, содержащимся в молоке. Поэтому стоит выбирать напитки, обогащённые кальцием, или получать его из других продуктов. То же самое касается йода. Большинство растительных напитков не содержат и витамина B12, поэтому следует сосредоточиться на его получении из других источников.

Также издание советует избегать рисовых напитков, если у вас есть дети в возрасте до пяти лет, так как они могут содержать высокий уровень мышьяка.

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