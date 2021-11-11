В чём польза косточек грейпфрута для организма человека

Как отмечает диетолог Мерве Сыр, вещества, которые находятся в сердцевине грейпфрута, способны уничтожать вирусы, грибки, различные вредные бактерии. Кроме того, экстракт косточек грейпфрута с маслом герани позволяет защититься от «супервируса» MRSA.

Какие ещё полезные свойства есть у косточек данного фрукта? Специалист называет пять из них.

Воздействие на организм в качестве натурального антибиотика.