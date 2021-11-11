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В чём польза косточек грейпфрута для организма человека

Отвечает турецкий диетолог
Мерве Сыр, эксперт в области питания, рекомендует не выбрасывать косточки грейпфрута. По его словам, в них содержится много полезных для человека веществ. Подробнее - в материале издания Türkiye на «ИноСМИ».
В чём польза косточек грейпфрута для организма человека

Как отмечает диетолог Мерве Сыр, вещества, которые находятся в сердцевине грейпфрута, способны уничтожать вирусы, грибки, различные вредные бактерии. Кроме того, экстракт косточек грейпфрута с маслом герани позволяет защититься от «супервируса» MRSA.

Какие ещё полезные свойства есть у косточек данного фрукта? Специалист называет пять из них.

  1. Воздействие на организм в качестве натурального антибиотика.
  1. Предотвращение воспалений в поджелудочной железе. Это происходит благодаря антиоксидантам флавоноидам.
В чём польза косточек грейпфрута для организма человека
  1. Снижение давления.
  1. Снижение уровня холестерина и триглицеридов в организме.
  1. Поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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