В чём польза косточек грейпфрута для организма человека

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В чём польза косточек грейпфрута для организма человекаОтвечает турецкий диетолог
Мерве Сыр, эксперт в области питания, рекомендует не выбрасывать косточки грейпфрута. По его словам, в них содержится много полезных для человека веществ. Подробнее - в материале издания Türkiye на «ИноСМИ».
Как отмечает диетолог Мерве Сыр, вещества, которые находятся в сердцевине грейпфрута, способны уничтожать вирусы, грибки, различные вредные бактерии. Кроме того, экстракт косточек грейпфрута с маслом герани позволяет защититься от «супервируса» MRSA.
Какие ещё полезные свойства есть у косточек данного фрукта? Специалист называет пять из них.
- Воздействие на организм в качестве натурального антибиотика.
- Предотвращение воспалений в поджелудочной железе. Это происходит благодаря антиоксидантам флавоноидам.
- Снижение давления.
- Снижение уровня холестерина и триглицеридов в организме.
- Поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: ИноСМИ