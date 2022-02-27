В чём разница между КТ, флюорографией и МРТ

В наши дни люди действительно понимают, насколько важно периодически проверять состояние здоровья. Медики зачастую отправляют для этого на различные обследования, среди которых рентген, КТ, флюорография, МРТ. Но в чём состоит разница между ними?

Рентген появился в 1895 году, его открыл немецкий учёный Вильгельм Конрад. Через год новое изобретение появилось в России. Подобный метод стал первым из всех, что предполагали визуализацию внутреннего строения человека. В 1918 году в России возникла первая клиника, где стали делать рентген. Благодаря этому удалось диагностировать множество болезней.

На сегодня при помощи рентгеновских снимков проверяют состояние костей и суставов. Кроме того, применяется подобный способ и при обследовании лёгких (но как метод, при помощи которого проверяют состояние бессимптомных больных, чтобы узнать, есть ли у них то или иное заболевание).

Что касается флюорографии, то она появилась вскоре после того, как открыли существование рентгеновских лучей. Данный метод стали применять в 1930-1940-е годы для определения туберкулёза на ранних стадиях. Благодаря такому способу удаётся получить сфотографировать видимое изображение на флюоресцентном экране. Подобное изображение создаётся при помощи прохождения рентгеновских лучей через тело. Вообще флюорография может применяться и для других целей, а не только для диагностики болезней лёгких. Так в чём тогда разница между ней и рентгеном?

При флюорографии доза облучения больше, а на снимках врач может заметить тени размером от 5 мм. В целом она применяется в целях профилактики заболеваний. Если говорить о рентгене, то при таком методе уже можно обнаружить тени, имеющие размер от 1,5 до 2 мм.