В чём разница между психиатром, психотерапевтом и психологом

Психиатр, согласно данным Американской психиатрической ассоциации, - это врач, который прошел обширную подготовку, чтобы назначать лекарства и проводить лечение психических заболеваний и расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Психиатры будут задавать вам вопросы о вашей ситуации, анамнезе, спрашивать о симптомах, назначать различные тесты, чтобы оценить ваше физическое и психическое здоровье. Далее они разработают план лечения, который может включать терапию, лекарства, рекомендации. При необходимости психиатр будет изменять вам дозировку препаратов или менять их.

Американская психологическая ассоциация отмечает, что терапевт — это лицензированный специалист в области психического здоровья, который предлагает терапию. Как правило, психотерапевты не могут назначать лекарства. Терапевт может работать с людьми определённого возраста или проводить терапию, связанную с конкретными состояниями или ситуациями. Например, с расстройством пищевого поведения, расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ.

Кроме того, психиатры назначать лекарства могут, а вот психотерапевты и клинические психологи, как правило, - нет. По своей сути клинические психологи - это терапевты с большим опытом.

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