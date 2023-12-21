В этих местах вы, скорее всего, подхватите грипп

Самолёты и аэропорты. Вероятность заражения гриппом возрастает из-за нахождения в замкнутом пространстве, переработанного воздуха, близости попутчиков. Свести к минимуму шансы подхватить болезнь могут соблюдение правил гигиены рук, ношение масок и избегание прикосновений к лицу.

Школы и детские сады. У всех детей есть общие игрушки, а занятия проводятся в группах.

Общественный транспорт. Чтобы обезопасить себя от заражения, пользуйтесь дезинфицирующими средствами для рук и дистанцируйтесь по возможности от других людей.

Продуктовые и аптеки. Потенциальные очаги гриппа — это тележки и кассы.

Розничные магазины и торговые центры. Есть вероятность, что вы прикоснётесь в ТЦ к той же поверхности, что и заражённый человек.