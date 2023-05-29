В этих овощах содержится полезное для организма вещество

Тёмные овощи (то есть овощи красного или зелёного цвета) полезны тем, что могут обеспечить организм витаминами, минералами, пищевыми волокнами. Но это ещё не всё. Также они содержат важное для организма вещество - лютеин.

Выделяют четыре полезных для здоровья свойства лютеина. Это борьба со старением, защита от атеросклероза, защита от рака, а также укрепление зрения.