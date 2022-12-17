В этих странных смарт-часах внутри находится живой организм

Часы были спроектированы так, чтобы показывать время и измерять частоту сердечных сокращений владельца. Тем не менее, вторая функция зависит от здоровья и уникальных характеристик электропроводящего слизевика Physarum polycephalum.

Организм помещается в корпус на часах, и пользователь должен регулярно кормить его смесью воды и овса, чтобы стимулировать его рост. Когда слизевик достигает нужного размера, он образует электрическую цепь, которая активирует функцию измерения ЧСС. Организм также может входить в спящее состояние, когда его не кормят.

После того, как часы были изготовлены, учёные провели эксперимент с пятью участниками, которые носили устройство в течение двух недель. В течение первой недели пользователи ухаживали за слизевиком до тех пор, пока не был включён мониторинг сердечного ритма. Затем на вторую неделю исследователи попросили участников прекратить кормить организм, что привело нарушению функции.

Учёные обнаружили у участников высокий уровень привязанности к часам: некоторые пользователи говорили, что они ощущались как домашнее животное.