В этих ягодах и фруктах содержится меньше всего сахара

Если вы давно собирались сократить количество сахара, которое потребляете, то вот какие фрукты и ягоды помогут вам в этом.

Авокадо. В 100 г этого фрукта без косточки содержится всего лишь 0,7 г сахара. При этом углеводов в нём - 80%. Также в состав авокадо входит множество жиров, которые помогают насытиться.

Лимон и лайм. В одном лимоне - 2,5% сахара, в одном лайме - 1,7%.

Малина. Общее содержание углеводов в ней - 12%, но при этом сахара - только 4,4%. То есть в 125 г этих ягод - всего одна чайная ложка сахара.

Клубника. В целом в ней 4,9% сахара, а клетчатки - ещё меньше. Если съесть 100 г клубники, то можно получить дневную норму витамина С.