В генах летучих мышей нашли оружие против вирусов

Профессор Дэвид Рэй и его команда из Техасского технологического института помогли проанализировать ДНК летучих мышей, сосредоточившись на особых генетических элементах, которые помогают им адаптироваться к болезням. В отличие от человека, летучие мыши могут переносить множество вирусов, не заболевая, благодаря своей уникальной иммунной системе.

Полученные данные свидетельствуют о том, что генетическое разнообразие летучих мышей играет ключевую роль в их устойчивости к заболеваниям. Ученые считают, что изучение генов летучих мышей может помочь в разработке новых методов лечения вирусных инфекций у людей.

Необходимы дальнейшие исследования.

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