В Италии запретили есть в кинотеатрах

Фитнес и здоровье
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В Италии запретили есть в кинотеатрахИ не только
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что они вводят обязательный масочный режим на улице и в общественных местах, включая здания.
Исходя из заявления министра, отмечается, что граждане Италии должны использовать маски-респираторы FFP2, а не обычные медицинские. Режим распространяется на общественный транспорт, кинотеатры, обычные театры и стадионы. “В этих помещениях запрещается употребление пищи”, — подытожил Роберто Сперанца.
К тому же Италия сокращает срок действия электронного сертификата Green Pass – с девяти до шести месяцев.
Ранее учёные из Института биоорганической химии РАН заявили, что готовятся к выпуску препарата от штамма «Омикрон». Препарат будет разработан на основе генно-инженерных антител, способных уничтожать этот вариант коронавируса.
Источник: РИА новости