В Италии запретили есть в кинотеатрах

Исходя из заявления министра, отмечается, что граждане Италии должны использовать маски-респираторы FFP2, а не обычные медицинские. Режим распространяется на общественный транспорт, кинотеатры, обычные театры и стадионы. “В этих помещениях запрещается употребление пищи”, — подытожил Роберто Сперанца.



К тому же Италия сокращает срок действия электронного сертификата Green Pass – с девяти до шести месяцев.



Ранее учёные из Института биоорганической химии РАН заявили, что готовятся к выпуску препарата от штамма «Омикрон». Препарат будет разработан на основе генно-инженерных антител, способных уничтожать этот вариант коронавируса.