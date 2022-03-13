В каких общественных местах вы, скорее всего, заразитесь коронавирусом

В каких общественных местах вы, скорее всего, заразитесь коронавирусомРассказывает профессор Оксфордского университета
По словам профессора Оксфордского университета Триша Гринхала, штамм «омикрон», скорее всего, более смертоносен, чем предыдущие. Однако сейчас население в целом уже лучше защищено от вируса. Кроме того, специалист напомнил, что вакцинация позволяет просто снизить тяжесть болезни при заражении ковидом, а не защищает от заражения им. Также людям с ослабленным иммунитетом (к примеру, те, кто перенёс операцию по пересадке органов, проходит химиотерапию, принимает стероиды) необходимо с особым вниманием отнестись к вопросу о вакцинации.
Прежде всего, замечает учёный, люди выделяют вирусных частиц больше, когда выполняют физические упражнения (поскольку в этот момент они обычно тяжело дышат, пыхтят) и когда издают какие-то звуки (говорят, поют, кричат). Поэтому опасность могут представлять спортзалы, различные музыкальные фестивали, концерты.
Не стоит посещать пабы, рестораны, кафе и т.п., так как в таких местах люди находятся близко друг к другу и сидят они обычно без масок. Лучше отказаться и от поездки в общественном транспорте. Всё дело в том, что обычно он переполнен и к тому же плохо проветривается.
Есть вероятность заразиться, хоть и более низкая по сравнению с предыдущими вариантами, в супермаркете (при совершении покупок) и в офисе (хотя это зависит от графика и от особенностей вентиляции).
Самый низкий риск заражения - в местах, которые находятся на открытом воздухе.
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