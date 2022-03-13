В каких общественных местах вы, скорее всего, заразитесь коронавирусом

Не стоит посещать пабы, рестораны, кафе и т.п., так как в таких местах люди находятся близко друг к другу и сидят они обычно без масок. Лучше отказаться и от поездки в общественном транспорте. Всё дело в том, что обычно он переполнен и к тому же плохо проветривается.

Есть вероятность заразиться, хоть и более низкая по сравнению с предыдущими вариантами, в супермаркете (при совершении покупок) и в офисе (хотя это зависит от графика и от особенностей вентиляции).

Самый низкий риск заражения - в местах, которые находятся на открытом воздухе.

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