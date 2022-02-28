В каких продуктах и напитках может содержаться мышьяк и чем он опасен для здоровья

По словам автора, в больших концентрациях мышьяк можно обнаружить в грунтовых водах разных стран. Среди них - США, Индия, Мексика, Китай. Также содержится данное вещество в ряде продуктов. К примеру, в морепродуктах. Кроме этого, неорганический мышьяк может оказывать воздействие на человека при употреблении им грязной питьевой воды, продуктов, использовании такой воды во время приготовления пищи, курении табака.

Если говорить подробнее о пищевых продуктах, то существует ряд таких, которые являются источниками мышьяка. Это зерновые, молочные продукты, мясо, домашняя птица, моллюски, рыба. Вместе с тем автор подчёркивает, что в морепродуктах в основном это вещество содержится в органической форме, то есть менее токсичной. Самым же опасной формой мышьяка считается неорганическая.