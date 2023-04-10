В каких продуктах может находиться опасная кишечная палочка: эксперт рассказал

По её словам, к таким продуктам относятся гамбургеры, свежевыжатый сок, йогурты, сыры, роллы, а также овощи и фрукты. «Единственный эффективный способ уничтожения бактерий в пищевых продуктах — тепловая обработка, пастеризация и т.д.», — подчеркнула Юшина.

Она также дала рекомендации по безопасному приготовлению пищи из сырья животного происхождения, такого как птица и мясо. «У нас есть нормативы при производстве — порядка 70 °C, которые обеспечивают уничтожение вредных микроорганизмов... Для них (продуктов животного происхождения — прим. ред.) лучше иметь отдельную доску, тщательно мыть её с мылом», — сказала специалист.