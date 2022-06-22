В каких случаях бактерии в кишечнике могут навредить вашему сердцу

Также в ходе исследования обнаружилось, что при употреблении жирных молочных продуктов, красного мяса, яичных желтков вырабатывается триметиламин-N-оксид. Он тоже может увеличить вероятность летального исхода при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Команда учёных провела анализ более 500 исследований, которые были опубликованы в 2014-2021 году. После этого специалисты отобрали из них 30 научных работ, которые являются наиболее актуальными. Именно на основе этих работ и были сделаны выводы.

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