В каких случаях детям опасно плавать

В каких случаях детям опасно плаватьОбъясняет специалист в области здравоохранения
Все мы слышали, что плавать сразу после еды нельзя. На самом деле это не совсем так. Если ваш ребёнок просто перекусил или съел какую-то лёгкую пищу, то идти купаться ему можно. Но вот после тяжёлых блюд действительно будет лучше сделать перерыв.
Что касается уроков плавания, то всё зависит от возраста ребёнка. Если ему меньше 4 лет, то выберите вариант, при котором вы сможете принимать участие в обучении, преподавать будут квалифицированные специалисты, сама атмосфера во время занятий будет весёлой. При этом количество погружений под воду, согласно этой программе, должно быть ограниченным.
Если ребёнок простудился или у него какое-то другое несерьёзное заболевание, то плавать ему можно. При этом важно, чтобы он сам чувствовал себя достаточно хорошо для этого. Держаться от воды подальше лучше при таких болезнях и состояниях, как диарея, лихорадка, рвота, инфекционное заболевание.
Беруши при плавании дети должны использовать только в том случае, если они плавают либо ныряют в грязной воде. Например, в реке или озере.
У пловцов может возникнуть инфекция, связанная с ушами. Это наружный отит. Он часто развивается, если в ухе остаётся вода. Для предотвращения этой инфекции нужно следить, чтобы уши были сухими, закапывать специальные капли для профилактики, а также не засовывать в ухо ребёнка посторонние предметы вроде ватных палочек.
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