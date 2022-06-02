В каких случаях детям опасно плавать

Все мы слышали, что плавать сразу после еды нельзя. На самом деле это не совсем так. Если ваш ребёнок просто перекусил или съел какую-то лёгкую пищу, то идти купаться ему можно. Но вот после тяжёлых блюд действительно будет лучше сделать перерыв.

Что касается уроков плавания, то всё зависит от возраста ребёнка. Если ему меньше 4 лет, то выберите вариант, при котором вы сможете принимать участие в обучении, преподавать будут квалифицированные специалисты, сама атмосфера во время занятий будет весёлой. При этом количество погружений под воду, согласно этой программе, должно быть ограниченным.

Если ребёнок простудился или у него какое-то другое несерьёзное заболевание, то плавать ему можно. При этом важно, чтобы он сам чувствовал себя достаточно хорошо для этого. Держаться от воды подальше лучше при таких болезнях и состояниях, как диарея, лихорадка, рвота, инфекционное заболевание.