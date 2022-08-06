В каких случаях дыня вредна для здоровья

Она объяснила, что дыню не стоит употреблять людям с сахарным диабетом и с обострением язвы желудка. Все дело в том, что в дынях, как впрочем и в арбузах, много сока, который содержит фруктозу, а она в свою очередь повышает сахар в крови. По словам врача, большое количество сахара в дыне может также приводить к отекам.

Помимо этого, она напомнила, что дыня — достаточно тяжелый продукт, поэтому нужно помнить, что “переваривается она не в желудке, а в кишечнике”. Дюваль объяснила, ее нельзя употреблять вместе с другой едой.

Также есть определенная “дозировка” дыни. Так, она посоветовала употреблять не больше 200 гр дыни детям и не более 400 гр взрослым.

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