В каких случаях есть рыбу опасно для здоровья

Метилртуть – органическая форма ртути, которая является токсичной для человека, и может накапливаться в организме.

Так, по словам Михалевой, некоторые съедобные виды рыб могут быть опасны для человека как раз вследствие наличия в них метилртути. Все дело в том, что некоторые рыбы способны накапливать его в себе после употребления водорослей, которые бывают им богаты. Диетолог уточняет, что чем дольше живет рыба — тем более «опасной» она становится.

Определенные виды рыб содержать в себе намного больше метилртути. Так, акула, рыба-меч, тунец большеглазый, марлин и королевская скумбрия считаются рыбами с самым высоким содержанием токсичного элемента. При этом “среднее” количество метилртути содержится в желтопером и длиннопером тунце, треске, карпе, сибасе, дорадо, морской форели и речном окуне. Меньший шанс отравиться метиртутью вы можете питаясь такими рыбами, как камбала, лосось, речная форель, морской окунь, сельдь и анчоусы.

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