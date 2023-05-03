В каких случаях кровяное давление считается слишком высоким или слишком низким

Кровяное давление считается повышенным, когда систолическое значение стабильно составляет 120-129 мм рт.ст., диастолическое - менее 80 мм рт. ст.

Первая стадия гипертензии - это когда систолическое давление постоянно находится на уровне 130-139 мм рт. ст. или диастолическое - на уровне 80-89 мм рт. ст. При гипертонии второй стадии эти показатели постоянно достигают 140 мм рт. ст. либо 90 мм рт. ст. или выше соответственно. Немедленной медицинской помощи требует состояние, при котором показатели артериального давления неожиданно превышают 180 мм рт. ст. (для систолического давления) и/или 120 мм рт. ст. (для диастолического).

При слишком низком давлении люди обычно чувствуют себя плохо. У них может, например, начать кружиться голова. Правда, в этом случае показатели зависят от конкретного человека, так как то, что слишком низко для одного, может быть нормальным для другого.

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