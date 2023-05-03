В каких случаях кровяное давление считается слишком высоким или слишком низким

В каких случаях кровяное давление считается слишком высоким или слишком низкимИ что значат все эти цифры на тонометре
При измерении давления у врача или дома вы всегда будете получать два числа: например 136 на 79. Как эти числа расшифровываются и когда давление будет чересчур низким или высоким?
Допустим, вы получили после измерения давления результат 139 на 79. Первое число - это систолическое давление. Оно показывает, какое давление оказывает кровь, которая прижимается к стенкам артерий, когда бьётся сердце. Второе число - диастолическое давление. Это показатель давления крови, которая прижимается к стенкам артерий, между ударами сердца.
Если какой-то из двух показателей давления в течение длительного времени остаётся высоким, то это может привести к инсультам, сердечным приступам, почечной недостаточности и другим хроническим болезням. Также при повышенном давлении увеличивается вероятность столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Кровяное давление считается повышенным, когда систолическое значение стабильно составляет 120-129 мм рт.ст., диастолическое - менее 80 мм рт. ст.
Первая стадия гипертензии - это когда систолическое давление постоянно находится на уровне 130-139 мм рт. ст. или диастолическое - на уровне 80-89 мм рт. ст. При гипертонии второй стадии эти показатели постоянно достигают 140 мм рт. ст. либо 90 мм рт. ст. или выше соответственно. Немедленной медицинской помощи требует состояние, при котором показатели артериального давления неожиданно превышают 180 мм рт. ст. (для систолического давления) и/или 120 мм рт. ст. (для диастолического).
При слишком низком давлении люди обычно чувствуют себя плохо. У них может, например, начать кружиться голова. Правда, в этом случае показатели зависят от конкретного человека, так как то, что слишком низко для одного, может быть нормальным для другого.
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