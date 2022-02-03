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В каких случаях лучше вакцинироваться "Спутник V" в формате спрея для носа

Но не только им
На фоне начала клинических испытаний назальной вакцины “Спутник V” вирусолог НИЦ им. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал об особенностях такого метода вакцинации отечественным препаратом.
В каких случаях лучше вакцинироваться "Спутник V" в формате спрея для носа

Альтштейн напомнил, что назальная вакцина отличается способ “ввода” в организм препарата, а из этого уже следует, что она “образует немного другой иммунитет”.

По словам вирусолога, так как вакцина попадает непосредственно в носоглотку, эпителий который наиболее уязвим к новой коронавирусной инфекции, то появляется прямая "защита" от заражения.

Вирус, который находится в препарате, связывается с этими клетками и начинает развиваться иммунный ответ. Благодаря этому начинают появляться иммуноглобулины А, которые связываются со слизистой оболочкой, и она оказывается защищенной, а это те самые ворота, через которые попадает коронавирус

Анатолий Альтштейн
Вирусолог

Однако Альтштейн советует прививаться двумя видами вакцин: внутримышечной и назальной.

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Источник: Известия
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