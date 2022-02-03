В каких случаях лучше вакцинироваться "Спутник V" в формате спрея для носа

Альтштейн напомнил, что назальная вакцина отличается способ “ввода” в организм препарата, а из этого уже следует, что она “образует немного другой иммунитет”.

По словам вирусолога, так как вакцина попадает непосредственно в носоглотку, эпителий который наиболее уязвим к новой коронавирусной инфекции, то появляется прямая "защита" от заражения.