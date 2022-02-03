В каких случаях лучше вакцинироваться "Спутник V" в формате спрея для носа

В каких случаях лучше вакцинироваться "Спутник V" в формате спрея для носаНо не только им
Альтштейн напомнил, что назальная вакцина отличается способ “ввода” в организм препарата, а из этого уже следует, что она “образует немного другой иммунитет”.
По словам вирусолога, так как вакцина попадает непосредственно в носоглотку, эпителий который наиболее уязвим к новой коронавирусной инфекции, то появляется прямая "защита" от заражения.
Вирус, который находится в препарате, связывается с этими клетками и начинает развиваться иммунный ответ. Благодаря этому начинают появляться иммуноглобулины А, которые связываются со слизистой оболочкой, и она оказывается защищенной, а это те самые ворота, через которые попадает коронавирус
Однако Альтштейн советует прививаться двумя видами вакцин: внутримышечной и назальной.
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