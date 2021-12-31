В каких случаях при головной боли нужно срочно идти на приём к врачу

Ещё важно обратиться в больницу пациентам трёх видов: беременные или недавно забеременевшие женщины, если у них внезапно начала сильно болеть голова; люди с ослабленным иммунитетом; люди, которые поставили прививку от COVID-19 в предыдущие 4-42 дней и у которых не проходит головная боль, несмотря на приём обезболивающих.

При этом автор подчёркивает: в большинстве случаев головная боль не является чем-то серьёзным и обращаться в клинику не нужно.

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