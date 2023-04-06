В каких случаях у людей отказывают участки мозга, даже если по всем анализам он не повреждён

В каких случаях у людей отказывают участки мозга, даже если по всем анализам он не повреждёнТакие расстройства действительно существуют
У многих людей, которым ставят диагноз «функциональное неврологическое расстройство» (ФНР), нет явных повреждений мозга. И это сбивает врачей с толку: они просто не верят пациенту.
Фото: Future Learn
Несмотря на то что о функциональном неврологическом расстройстве (ФНР) мало известно многим людям, это одно из самых распространённых состояний, с которыми сталкиваются неврологи. При таком расстройстве симптомы возникают из-за неправильной работы мозга. Признаки ФНР бывают разные: это могут быть судороги, слабость, двигательные расстройства (человек не может ходить), потеря сознания, сильный тремор или тики.
Чаще всего такой диагноз ставят женщинам среднего и молодого возраста. К тому же многие врачи плохо понимают, что вообще такое функциональное неврологическое расстройство. В мозгу человека в этом случае может вообще не быть никаких структурных нарушений.
Недавние достижения в области визуализации мозга позволяют предположить, что причина ФНР - аномалии в функционировании мозговых сетей. Некоторые специалисты при объяснении этого используют аналогию: аппаратное обеспечение (то есть структура) мозга у человека не изменилась, но программное обеспечение (то есть обработка) функционирует со сбоями.
При ФНР, как демонстрируют исследования, неврологические сети влияют на реакции человека на травматический стресс, эмоциональную регуляцию, сенсомоторные функции, обработку внимания, осознание тела, самоанализ.
Результаты научных исследований также показывают, что одна из отличительных черт ФНР - это то, что сами пациенты считают свои симптомы непроизвольными.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.