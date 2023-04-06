В каких случаях у людей отказывают участки мозга, даже если по всем анализам он не повреждён

Недавние достижения в области визуализации мозга позволяют предположить, что причина ФНР - аномалии в функционировании мозговых сетей. Некоторые специалисты при объяснении этого используют аналогию: аппаратное обеспечение (то есть структура) мозга у человека не изменилась, но программное обеспечение (то есть обработка) функционирует со сбоями.

При ФНР, как демонстрируют исследования, неврологические сети влияют на реакции человека на травматический стресс, эмоциональную регуляцию, сенсомоторные функции, обработку внимания, осознание тела, самоанализ.

Результаты научных исследований также показывают, что одна из отличительных черт ФНР - это то, что сами пациенты считают свои симптомы непроизвольными.

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