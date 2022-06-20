В каких случаях урчание в животе - это симптом рака

Рак может проявляться у человека очень по-разному, поэтому его бывает нелегко обнаружить на ранней стадии. Однако некоторые эксперты отмечают, что булькающий звук в животе может сигнализировать о раке толстой кишки, если вместе с этим у пациента есть и другие признаки болезни.

Специалисты Prime Health Denver подчёркивают, что если вы заметили, кроме урчания, ещё несколько симптомов, то это повод срочно обратиться к врачу. Среди таких симптомов - рвота, тошнота, кровь в стуле, избыточное газообразование, изжога, необъяснимая потеря веса.