В какое время года люди занимаются сексом чаще всего

Согласно результатам новых исследований, люди в июле занимаются сексом четыре раза в неделю. А в среднем вообще у людей секс бывает дважды в неделю.

Также новый опрос продемонстрировал, что августе люди занимаются сексом 3,7 раза в неделю, в июне - 3,2 раза в неделю.

Объясняется это ещё и тем, что витамин D влияет на эрекцию у мужчин. Научные исследования показали, что из-за недостатка этого витамина возникает импотенция.

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