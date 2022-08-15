В какое время суток лучше всего есть яблоки и когда они становятся опасными для здоровья

В действительности утверждение «утром яблоко - золото, а вечером - яд» - ненаучно. В плане питательной ценности нет никакой разницы, в какое время суток вы будете есть яблоки. В то же время утром употреблять натощак эти фрукты специалисты не советуют, так как они могут создать излишнюю нагрузку на кишечник, из-за чего у человека возникнут боли в животе, вздутие, диарея и прочие неприятные симптомы.

Также из-за чересчур большого количества яблок на ночь у человека может тоже увеличиться нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Кроме того, это может привести и к ожирению.

В целом яблоки рекомендуют специалисты есть за 15-20 минут. Если вы будете употреблять их быстрее, то это может плохо сказаться на состоянии желудка. Также при медленном пережёвывании органические кислоты в яблоке будут больше контактировать с полостью рта, а это полезно для здоровья.