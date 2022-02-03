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В какое время суток нужно есть овощи и фрукты: рассказывает диетолог

Именно так эти продукты принесут наибольшую пользу организму
Зимой все необходимые элементы можно получить из овощей и фруктов. Однако необходимо их включать лишь в некоторые приёмы пищи. Об этом подробнее - в статье.
В какое время суток нужно есть овощи и фрукты: рассказывает диетолог

Как отмечает Анна Карин Линдрус, диетолог и специалист Национального управления по надзору за продуктами питания, даже зимой овощи, которые присутствуют в рационе, должны быть разнообразными. При этом эксперты советуют каждый день есть по 500 граммов овощей и фруктов. Но при этом нужно помнить об одном важном нюансе: времени употребления этих продуктов.

В какое время суток нужно есть овощи и фрукты: рассказывает диетолог

По мнению диетолога, овощи полезнее всего будут для организма, если их есть вечером и днём (на обед и ужин). А вот фрукты стоит добавить к завтраку. Ещё они могут стать отличным перекусом.

В целом же эксперт подчёркивает, что питание человека должно быть разнообразным. В этом случае дефицита каких-либо веществ не возникнет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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