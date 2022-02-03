В какое время суток нужно есть овощи и фрукты: рассказывает диетолог

По мнению диетолога, овощи полезнее всего будут для организма, если их есть вечером и днём (на обед и ужин). А вот фрукты стоит добавить к завтраку. Ещё они могут стать отличным перекусом.

В целом же эксперт подчёркивает, что питание человека должно быть разнообразным. В этом случае дефицита каких-либо веществ не возникнет.

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