В какое время суток нужно есть овощи и фрукты: рассказывает диетолог

В какое время суток нужно есть овощи и фрукты: рассказывает диетологИменно так эти продукты принесут наибольшую пользу организму
Как отмечает Анна Карин Линдрус, диетолог и специалист Национального управления по надзору за продуктами питания, даже зимой овощи, которые присутствуют в рационе, должны быть разнообразными. При этом эксперты советуют каждый день есть по 500 граммов овощей и фруктов. Но при этом нужно помнить об одном важном нюансе: времени употребления этих продуктов.
По мнению диетолога, овощи полезнее всего будут для организма, если их есть вечером и днём (на обед и ужин). А вот фрукты стоит добавить к завтраку. Ещё они могут стать отличным перекусом.
В целом же эксперт подчёркивает, что питание человека должно быть разнообразным. В этом случае дефицита каких-либо веществ не возникнет.
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