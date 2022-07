В каком пиве содержится меньше всего углеводов

Это, впрочем, не значит, что оно полезно

Если вы пытаетесь ограничить количество углеводов, которое потребляете, вам нужно отказаться от большей части алкогольных напитков. Пиво, в частности, является наиболее калорийным из них. Издание Eat this, not that назвало «меньшее из зол» — вид данного напитка, который содержит меньше всего углеводов.