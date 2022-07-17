В каком пиве содержится меньше всего углеводов

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В каком пиве содержится меньше всего углеводовЭто, впрочем, не значит, что оно полезно
Если вы пытаетесь ограничить количество углеводов, которое потребляете, вам нужно отказаться от большей части алкогольных напитков. Пиво, в частности, является наиболее калорийным из них. Издание Eat this, not that назвало «меньшее из зол» — вид данного напитка, который содержит меньше всего углеводов.
По словам диетолога Лизы Р. Янг (Lisa R. Young) пиво с наименьшим содержанием углеводов — это светлый лагер. В целом, любое светлое пиво содержит меньше углеводов и калорий. При приготовлении производители добавляют в напиток ферменты, которые помогают расщеплять сложные углеводы на более простые единицы сахара. Это помогает расщепить все углеводы на ферментируемые сахара.
Недавно учёные выяснили, что употребление более семи единиц алкоголя в неделю связано с накоплением железа в мозге, а это связано с ухудшением когнитивных способностей.
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