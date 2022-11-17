В каком положении нужно спать при простуде

В каком положении нужно спать при простудеОбъясняет специалист по сну
В зимнее время организм многих людей становится уязвимее к различным инфекциям. Даже лёгкая простуда может помешать вам нормально спать. Однако есть способ облегчить её симптомы.
Эксперт по сну из Levitex Джеймс Лейнхардт, если вы будете ночью спать на спине, то это может усугубить симптомы простуды. При этом существуют научные доказательства, что лежание во время сна на боку помогает улучшить прохождение потока воздуха через дыхательные пути и облегчить простуду.
Кроме того, старайтесь спать под углом. Для этого под матрас вы можете подложить несколько подушек, книг, журналов. Главное, чтобы тело не находилось строго горизонтально.
Что касается сна на боку, то особенно полезным он будет для тех, у кого заложен нос и кто страдает от храпа.
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