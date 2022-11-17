В каком положении нужно спать при простуде

Кроме того, старайтесь спать под углом. Для этого под матрас вы можете подложить несколько подушек, книг, журналов. Главное, чтобы тело не находилось строго горизонтально.

Что касается сна на боку, то особенно полезным он будет для тех, у кого заложен нос и кто страдает от храпа.

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