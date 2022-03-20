В каком случае вода может вызвать рак

В статье, которая опубликована в издании Environmental Research, утверждается, что в Новой Зеландии 3,26 случаев рака кишечника связаны с большим количеством нитратов в воде. На это исследование ссылается и сам доктор Джошкун в недавно опубликованном анализе. Кроме того, учёные из Новой Зеландии обнаружили, что из-за слишком высокого уровня нитратов в питьевой воде встречается примерно 100 случаев рака кишечника ежегодно. Объясняется развитие онкологических заболеваний тем, что в организме человека не хватает антиоксидантов и питательных веществ для нейтрализации большого количества нитратов. В результате нитраты преобразуются в канцерогенные N-нитрозосоединения.

Вообще загрязнение воды происходит из-за различных удобрений, пестицидов, животноводческих угодий. Особенно сильно влияют на накопление нитратов в воде и почве азотные удобрения.

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