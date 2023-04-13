В каком виде семена чиа полезнее всего для здоровья

В состав семян чиа входят антиоксиданты, пищевые волокна, полезные жиры. Но в ходе недавнего исследования учёные выяснили, как эти семена влияют на микрофлору кишечника.

Оказалось, что в зависимости от методов приготовления семян чиа у них может быть различная питательная ценность. Кроме того, при измельчении семян организм получает в два раза больше питательных веществ, чем при употреблении их в цельном виде.