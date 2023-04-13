В каком виде семена чиа полезнее всего для здоровья

В каком виде семена чиа полезнее всего для здоровьяОтвет на этот вопрос нашли учёные
Хотя семена чиа - популярный суперпродукт, люди не всегда получают от него максимальную пользу. По словам специалистов из Университета Аделаиды, то, в каком виде едят семена чиа, может влиять на их пользу для организма.
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В состав семян чиа входят антиоксиданты, пищевые волокна, полезные жиры. Но в ходе недавнего исследования учёные выяснили, как эти семена влияют на микрофлору кишечника.
Оказалось, что в зависимости от методов приготовления семян чиа у них может быть различная питательная ценность. Кроме того, при измельчении семян организм получает в два раза больше питательных веществ, чем при употреблении их в цельном виде.
Эксперты обнаружили, что когда семена чиа измельчали, они производили более полезные метаболиты или топливо. Эти вещества потом можно было использовать для обновления клеток кишечника. Поэтому для достижения максимального эффекта от употребления семян чиа просто измельчите их перед тем, как съесть. Это поможет быстрее получить клетчатку.
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