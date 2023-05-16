В каком виде яйца полезнее: в варёном или жареном

В каком виде яйца полезнее: в варёном или жареномИх важно правильно готовить
Яйца обладают большим количеством преимуществ для здоровья. Но для получения максимальной пользы важно их правильно употреблять.
Вообще в варёном виде употреблять яйца действительно полезно. Однако чем дольше вы варите яйца, тем меньше полезных веществ в них остаётся. Кроме того, если вы хотите съесть больше одного яйца, то уберите из нескольких яиц желток. Так вам не придётся беспокоиться по поводу возможного вреда этих продуктов.
Если вы будете употреблять яйца вместе с овощами, то повысите питательную ценность блюда. Для получения сразу клетчатки и витаминов ешьте яйца в виде омлета с овощами.
Что касается жарки, то при этом способе приготовления пищи важную роль играет масло. Лучше всего выбирать масло авокадо или подсолнечное масло. Также старайтесь добавлять масла в целом как можно меньше. Если вы хотите использовать оливковое масло первого холодного отжима, то следите, чтобы температура во время готовки не превышала 210 градусов Цельсия.
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