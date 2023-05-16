В каком виде яйца полезнее: в варёном или жареном

Если вы будете употреблять яйца вместе с овощами, то повысите питательную ценность блюда. Для получения сразу клетчатки и витаминов ешьте яйца в виде омлета с овощами.

Что касается жарки, то при этом способе приготовления пищи важную роль играет масло. Лучше всего выбирать масло авокадо или подсолнечное масло. Также старайтесь добавлять масла в целом как можно меньше. Если вы хотите использовать оливковое масло первого холодного отжима, то следите, чтобы температура во время готовки не превышала 210 градусов Цельсия.

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