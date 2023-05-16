Фитнес и здоровье
17:25, 16 мая 2023
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В каком виде яйца полезнее: в варёном или жареном

Их важно правильно готовить

Яйца обладают большим количеством преимуществ для здоровья. Но для получения максимальной пользы важно их правильно употреблять.

Вообще в варёном виде употреблять яйца действительно полезно. Однако чем дольше вы варите яйца, тем меньше полезных веществ в них остаётся. Кроме того, если вы хотите съесть больше одного яйца, то уберите из нескольких яиц желток. Так вам не придётся беспокоиться по поводу возможного вреда этих продуктов.

В каком виде яйца полезнее: в варёном или жареном

Karl Allen Lugmayer

Если вы будете употреблять яйца вместе с овощами, то повысите питательную ценность блюда. Для получения сразу клетчатки и витаминов ешьте яйца в виде омлета с овощами.

Что касается жарки, то при этом способе приготовления пищи важную роль играет масло. Лучше всего выбирать масло авокадо или подсолнечное масло. Также старайтесь добавлять масла в целом как можно меньше. Если вы хотите использовать оливковое масло первого холодного отжима, то следите, чтобы температура во время готовки не превышала 210 градусов Цельсия.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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