В каком возрасте умирает большинство мужчин в России и от чего

По словам специалиста, 52% мужчин в РФ не доживают до 65 лет. В основном причины смерти начинают развиваться в возрасте 40-60 лет. Большинство и умирает в этом возрасте. 74% среди тех, кто умирает скоропостижно, умирают на рабочем месте. 81% мужчин умирают внезапной смертью.

В основном, причиной смерти у мужчин становятся сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Также Аполихин рассказал, что женщины живут дольше, а умирают медленно.