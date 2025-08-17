В Канаде создали мини-роботов, что растворяют камни в почках

Метод уже успешно испытали на 3D-модели мочевых путей. По словам руководителя проекта, профессора Вероники Магданц, технология может стать настоящим спасением для пациентов.

Следующий шаг команды — испытания на крупных животных и улучшение системы управления, включающей роботизированную руку с магнитом и ультразвуковой контроль в реальном времени.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.