В каждом из нас есть немного экстравертов: клетки движутся в группе иначе, чем в одиночку

Исследование было сфокусировано на группе из 140 клеток, называемой примордием, в эмбрионах рыб, и демонстрирует тонкости их взаимодействия.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Current Biology, иллюстрируют, как клетки примордиума используют RhoA для создания сил, которые перемещают группу в развивающемся эмбрионе. В отличие от отдельных клеток, активация RhoA в группе происходит импульсами в передней части клеток, организуя синхронизированный алгоритм действий (выпячиваний и сокращений).

Доктор Хольгер Кнаут, старший автор исследования, выразил удивление по поводу уникального механизма RhoA, используемого группами клеток. Это открытие не только углубляет наше понимание процессов развития, но и может стать ключом к инновационным методам лечения рака, поскольку потенциально может нарушить работу белков, участвующих в механизме движения клеток, выявленном в исследовании.

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