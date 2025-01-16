В Китае доказали полезность клетчатки против гриппа

Клетчатка стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике, которые вырабатывают вещества, называемые короткоцепочечными жирными кислотами (КЦЖК). Эти КЦЖК разносятся по организму, повышая иммунную функцию и уменьшая выраженность симптомов гриппа. Помимо помощи в борьбе с гриппом, SCFA также поддерживают защиту организма от таких вирусов, как SARS-CoV-2 и респираторных инфекций.

Чтобы получить максимальную пользу, сосредоточьтесь на богатых клетчаткой продуктах, таких как яблоки, бананы, лук, чечевица и цельное зерно. Исследователи рекомендуют взрослым употреблять 30−38 граммов клетчатки в день, а женщинам — чуть меньше.

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