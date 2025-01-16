Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 января 2025, 21:36
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В Китае доказали полезность клетчатки против гриппа

Укрепляйте иммунитет в сезон гриппа с помощью клетчатки
Недавнее исследование, проведенное в Китайском университете Гонконга, показало, что клетчатка, содержащаяся в таких продуктах, как овощи, бобовые и зерновые, может помочь защититься от гриппа и других вирусов. Хотя прививка от гриппа по-прежнему важна, добавление в рацион большего количества натуральной клетчатки может послужить «бустером» для вашей иммунной системы.
В Китае доказали полезность клетчатки против гриппа
© Mike Dorner

Клетчатка стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике, которые вырабатывают вещества, называемые короткоцепочечными жирными кислотами (КЦЖК). Эти КЦЖК разносятся по организму, повышая иммунную функцию и уменьшая выраженность симптомов гриппа. Помимо помощи в борьбе с гриппом, SCFA также поддерживают защиту организма от таких вирусов, как SARS-CoV-2 и респираторных инфекций.

Чтобы получить максимальную пользу, сосредоточьтесь на богатых клетчаткой продуктах, таких как яблоки, бананы, лук, чечевица и цельное зерно. Исследователи рекомендуют взрослым употреблять 30−38 граммов клетчатки в день, а женщинам — чуть меньше.

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