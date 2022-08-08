В Китае обнаружили заражённых новым типом вируса

Новый генипавирус назвали «Ланъя», или Langya henipavirus, LayV. Заражённых им пациентов обнаружили в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань.

У заболевших наблюдаются следующие симптомы: лихорадка, усталость, кашель, миалгия, тошнота и рвота. Учёные говорят, что «Ланъя» похож на вирус Нипах.

«Поэтому можно сказать, что мы должны проявлять бдительность в отношении этого нового вируса, но не паниковать», — сказал профессор медицины из Национального университета Сингапура Ван Линьфа.