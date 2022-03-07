В Китае зафиксировали рекордное число заражений COVID за 2 года

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В Китае зафиксировали рекордное число заражений COVID за 2 годаМы все уже забыли про это, а вирус никуда не делся
СМИ сообщили, что в материковом Китае было зарегистрировано самое большое ежедневное количество случаев COVID-19 примерно за два года.
Китай сообщил о 214 случаях заражения с симптомами внутри страны за воскресенье. Большинство из них произошло в провинциях Гуандун, Цзилинь и Шаньдун. Такого количества не насчитывалось с марта 2020 года.
Последние локальные вспышки инфекции в Китае ничтожны по сравнению с тем, что творилось в остальном мире. Страна придерживается политики «динамической очистки», которая требует от местных властей быстрого выявления заражённых и карантина их и близких, а также введения ограничений на поездки.
Количество бессимптомных случаев в воскресенье выросло до 312. Это тоже своеобразный рекорд.
Источник: Reuters