Опубликовано 30 августа 2024, 23:151 мин.
В Минздраве России рассказали о «болезни вейперов» — EVALIБросайте курить, вставайте на лыжи
В Министерстве здравоохранения России выступили с резким предупреждением об опасности EVALI — тяжелого заболевания легких, связанного с электронными сигаретами. По словам Маринэ Гамбарян, руководителя Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, почти все пациенты с EVALI нуждаются в госпитализации, а одна треть — в искусственной вентиляции легких.
EVALI, впервые выявленный в США в 2019 году во время эпидемии вейпинга среди подростков, имеет симптомы, схожие с COVID-19, включая лихорадку, кашель и одышку, а также значительное повреждение легких. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили о более чем 2800 госпитализациях и 68 смертях от EVALI в США всего за один год.
Гамбарян подчеркнула, что как никотиновые, так и безникотиновые продукты для вейпинга могут вызвать EVALI и другие серьезные проблемы со здоровьем, включая сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.
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