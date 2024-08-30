EVALI, впервые выявленный в США в 2019 году во время эпидемии вейпинга среди подростков, имеет симптомы, схожие с COVID-19, включая лихорадку, кашель и одышку, а также значительное повреждение легких. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили о более чем 2800 госпитализациях и 68 смертях от EVALI в США всего за один год.

Гамбарян подчеркнула, что как никотиновые, так и безникотиновые продукты для вейпинга могут вызвать EVALI и другие серьезные проблемы со здоровьем, включая сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

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