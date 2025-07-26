В МИСИС создали искусственные мышцы для восстановления после травм

При повреждении более 20% скелетной мышцы организм не справляется с восстановлением сам. Сейчас врачи пересаживают пациенту его же здоровые ткани, но такой метод имеет ограничения: не всегда есть подходящий донорский участок, и пересадка может повредить его функции.

Новая разработка МИСИС предлагает альтернативу — искусственную ткань, выращенную в лаборатории. Учёные используют особые клеточные структуры — сфероиды, которые равномерно распределяются в материале и стимулируют рост мышечных клеток.

Для создания таких имплантатов специалисты применяют электропроводящие и водорастворимые полимеры, совместимые с организмом.

Исследования продолжаются, но первые результаты уже дают надежду.

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