В МИСИС создали искусственные мышцы для восстановления после травм

В МИСИС создали искусственные мышцы для восстановления после травмПолезно и для тестирования лекарств
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При повреждении более 20% скелетной мышцы организм не справляется с восстановлением сам. Сейчас врачи пересаживают пациенту его же здоровые ткани, но такой метод имеет ограничения: не всегда есть подходящий донорский участок, и пересадка может повредить его функции.
Новая разработка МИСИС предлагает альтернативу — искусственную ткань, выращенную в лаборатории. Учёные используют особые клеточные структуры — сфероиды, которые равномерно распределяются в материале и стимулируют рост мышечных клеток.
Для создания таких имплантатов специалисты применяют электропроводящие и водорастворимые полимеры, совместимые с организмом.
Исследования продолжаются, но первые результаты уже дают надежду.
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