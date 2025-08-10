В MIT создали активируемый светом клей на замену хирургическим швам

Разработка началась как исследовательский проект, а в 2013 году переросла в компанию Tissium. Сейчас технология используется в продукте Coaptium Connect для восстановления нервов в пальцах рук и ног. Система включает полимер, 3D-печатный держатель для фиксации нерва и источник синего света. После активации полимер надёжно соединяет концы нерва, а затем постепенно растворяется.

В клинических испытаниях участвовали 12 пациентов с повреждениями нервов пальцев — все полностью восстановили подвижность. Для сравнения, при традиционном шве значимое улучшение достигается лишь у 54% пациентов.

Tissium разрабатывает ещё шесть медицинских решений на основе этой технологии, включая систему для лечения грыжи и герметизацию сосудов сердца.

