Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 ноября 2025, 19:05
1 мин.

В MIT создали ИИ, способный генерировать молекулы для лечения сложных заболеваний

На что способен
Исследователи из MIT представили BoltzGen — новую ИИ-модель, способную создавать белки, пригодные для разработки лекарств. BoltzGen развивается на базе открытой модели Boltz-2, которая предсказывала связываемость белков. Но теперь она генерирует новые белковые связующие молекулы для труднолечимых заболеваний.
В MIT создали ИИ, способный генерировать молекулы для лечения сложных заболеваний

© Ferra.ru

Модель объединяет дизайн белков и предсказание структуры, создаёт функциональные белки, учитывая физические и химические законы, и проходит строгую проверку на «трудных» мишенях. Большинство существующих моделей ограничены либо структурным предсказанием, либо дизайном белков для простых целей. BoltzGen же универсальна.

Модель протестировали на 26 разных мишенях в восьми лабораториях академической и промышленной сфер, включая сложные и нетипичные цели. Один из партнёров отметил, что BoltzGen может ускорить разработку революционных лекарств против серьёзных заболеваний.

BoltzGen вышла с открытым исходным кодом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:phys.org
Автор:Максим Многословный
Теги:
#здоровье
,
#разработка
,
#MIT