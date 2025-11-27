В MIT создали ИИ, способный генерировать молекулы для лечения сложных заболеваний

Модель объединяет дизайн белков и предсказание структуры, создаёт функциональные белки, учитывая физические и химические законы, и проходит строгую проверку на «трудных» мишенях. Большинство существующих моделей ограничены либо структурным предсказанием, либо дизайном белков для простых целей. BoltzGen же универсальна.

Модель протестировали на 26 разных мишенях в восьми лабораториях академической и промышленной сфер, включая сложные и нетипичные цели. Один из партнёров отметил, что BoltzGen может ускорить разработку революционных лекарств против серьёзных заболеваний.

BoltzGen вышла с открытым исходным кодом.

