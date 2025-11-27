В MIT создали ИИ, способный генерировать молекулы для лечения сложных заболеваний

Опубликовано 27 ноября 2025, 19:051 мин.
В MIT создали ИИ, способный генерировать молекулы для лечения сложных заболеванийНа что способен
Исследователи из MIT представили BoltzGen — новую ИИ-модель, способную создавать белки, пригодные для разработки лекарств. BoltzGen развивается на базе открытой модели Boltz-2, которая предсказывала связываемость белков. Но теперь она генерирует новые белковые связующие молекулы для труднолечимых заболеваний.
Модель объединяет дизайн белков и предсказание структуры, создаёт функциональные белки, учитывая физические и химические законы, и проходит строгую проверку на «трудных» мишенях. Большинство существующих моделей ограничены либо структурным предсказанием, либо дизайном белков для простых целей. BoltzGen же универсальна.
Модель протестировали на 26 разных мишенях в восьми лабораториях академической и промышленной сфер, включая сложные и нетипичные цели. Один из партнёров отметил, что BoltzGen может ускорить разработку революционных лекарств против серьёзных заболеваний.
BoltzGen вышла с открытым исходным кодом.
